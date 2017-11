Deel dit artikel:











Ernstig gewonde bij grote vechtpartij in Stad; vier mannen aangehouden (update) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Bij een grote vechtpartij in de Peperstraat in de stad Groningen is zaterdagmorgen een man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer, een 23-jarige man uit Ter Apel, werd neergestoken.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is geopereerd en zijn situatie is stabiel. De politie heeft vier mannen aangehouden. Drie van de mannen (één van 22 en twee van 24 jaar) komen uit de stad. Van de vierde verdachte weet de politie nog niet waar hij vandaan komt.