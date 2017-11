Deel dit artikel:











Ernstig gewonde bij steekpartij in Stad (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Bij een vechtpartij in de Peperstraat in de stad Groningen is zaterdagmorgen een persoon ernstig gewond geraakt. De politie vermoedt dat het slachtoffer is neergestoken.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de dader nog niet aan kunnen houden. Later meer.