Vrouw aangehouden bij inval in horecazaak Beijum (Foto: De Vries Media)

Bij een inval in een horecazaak aan de Toppingaheerd in de stad Groningen is vrijdagavond een vrouw aangehouden.

Zij had pepperspray bij zich en dat is verboden. Na verhoor is ze weer vrijgelaten. De politie deed een inval omdat er melding was binnengekomen dat er harddrugs werden gebruikt in het pand. In de zaak werden inderdaad sporen aangetroffen van drugs. Naast de aangehouden vrouw was er nog een man aanwezig die een openstaande boete had. Die heeft hij direct betaald. Lees ook: - Politie valt horecazaak in Beijum binnen