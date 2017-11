Ecovario vangt bot bij rechter om claim bed-bad-broodopvang

Bouwbedrijf Ecovario uit Meppel kan fluiten naar de geëiste 230.000 euro van vluchtelingenorganisatie Inlia. De bouwer had dit geld geëist voor de bouw van een bed-bad-broodopvang in Groningen.

Wat is er aan de hand?

Inlia, dat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in de stad verzorgt, heeft dringend behoefte aan extra opvangcapaciteit. De asielzoekers wonen op verschillende plekken in de stad, waaronder een grote woonboot.

Inlia wil een centrale bed-bad-broodopvang en die moet komen op het terrein van het voormalige Formule 1 Hotel aan de Helsinkistraat. Daar verblijven al uitgeprocedeerde asielzoekers. Inlia gaat in zee met Ecovario. Dat bedrijf gaat de noodopvang met 176 bedden bouwen. Inlia gaat het pand vervolgens huren van Ecovario.

Kink in de kabel

Alles lijkt geregeld, maar dan komt er een kink in de kabel. Ecovario wil dat Inlia als garantstelling alvast 230.000 euro stort op een derdenrekening bij een notaris. Dat geld is nodig om onder meer nodig al gemaakte kosten, zoals de aanschaf van materialen te betalen.

Inlia zegt het bedrag niet te kunnen overmaken omdat de gemeente Groningen nog niet over de brug is gekomen. Bovendien is er volgens Inlia nog geen bouwvergunning afgegeven.

Financieel risico

In principe vond de rechter dat Ecovario contractueel in zijn recht staat, maar wanneer Inlia aan het contract wordt gehouden, betekent dit dat de organisatie ook minimaal één jaar gebonden is aan de huurovereenkomst. Daar zit een financiële verplichting van ruimschoots 900.000 euro aan vast.

Omdat de gemeente Groningen nog niet zeker weet of het de bouwvergunning wil afgeven, is het financiële risico te groot voor Inlia, vindt de rechter.

Lees ook:

- 'Bedrog en misleiding'; harde woorden in rechtszaak om bed-bad-broodopvang