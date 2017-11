Omwonenden Casino terug naar huis: 'Even wennen, maar wel fijn'

Omwonenden van het afgebrande Holland Casino in de Stad Groningen zijn vrijdag weer teruggekeerd naar hun woning. 'Het is lekker om weer terug te zijn op het oude nest.'

Student Bob Hoopman (18) was een van de geëvacueerden. Hij sliep een weekje in een hotel en daarna bij vrienden. 'Ik kreeg honderd euro per dag en heb redelijk goedkoop kunnen overnachten. Wat ik met het geld ga doen, moet ik nog bedenken. Maar het gaat wel snel op nu.'

Kale muren

Hoopman woont in een studentenhuis, met uitzicht op het casino. Althans, wat er nog van over is. 'Er staat nog wel wat. Ik hoop dat ik 's ochtends niet te veel lawaai hoor van het slopen', vertelt hij.

De muren van zijn huis zijn nog kaal. 'We moesten alle foto's en andere dingen van de muren halen voor we weggingen. In verband met de trillingen door het slopen. De kans bestond dat ze anders van de muur zouden vallen en kapot zouden gaan', legt hij uit.

Makkelijk verdiend

Verder had Hoopman alleen het hoogst noodzakelijke meegenomen. 'Kleding, toiletspullen, studieboeken en mijn computer.'

Voor hem is het even wennen om weer thuis te zijn. 'Maar het is wel weer fijn. Al zou ik zo weer een maandje weggaan, als ze me tenminste opnieuw honderd euro per dag geven. Dat is makkelijk verdiend', lacht de student.

Lees ook:

- Omwonenden Holland Casino mogen vrijdag terug naar huis

- Kluis Casino haast niet te kraken; omwonenden mogen huis nog niet in

- Video: bekijk hoe de slopers het casino tot puin vermalen

- Sloop casino: 'Over elke stap die we zetten, moeten we goed nadenken'

- Kluis Holland Casino leeggehaald

- Alles over de casinobrand