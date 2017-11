Deel dit artikel:











'Nabestaanden Gerard Meesters doen aangifte tegen opdrachtgever van de moord'

De Groninger onderwijzer Gerard Meesters werd in 2002 in koelen bloede neergeschoten in de deuropening van zijn huis aan de Uranusstraat in de stad. De schutter kreeg levenslang, maar de vermoedelijke opdrachtgever bleef buiten beeld.

Meesters werd neergeschoten door Daniël S. uit Engeland. S. zit momenteel zijn levenslange straf uit. Maar hij handelde niet alleen. Hij pleegde de moord in opdracht van de Britse topcrimineel Robert D. Aangifte Die werd echter nooit vervolgd, tot ontsteltenis van de nabestaanden van Meesters. Die hebben daarom volgens het Dagblad van het Noorden nu alsnog aangifte gedaan tegen Robert D, in de hoop dat justitie hem alsnog gaat vervolgen. Overigens zit D. sinds twee jaar vast in Spanje. Het Openbaar Ministerie liet na zijn arrestatie al weten niet om uitlevering te gaan vragen omdat het bewijs tegen D. te dun was. Lees ook: - Brein achter moord op Gerard Meesters komt niet naar Nederland

