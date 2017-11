Syrische Alaa kookt met vrienden voor twintig dorpsgenoten

Maldoum, maloubi en namoura. Deze Syrische gerechten bereidt Alaa Badran vandaag samen met zijn vriend Ziad en Sandra Dijksterhuis voor twintig dorpsgenoten in Den Andel.

'Elke maand koken we voor mensen uit het dorp', vertelt Dijksterhuis. En deze keer helpt Alaa dus mee, de Syriër die Expeditie Grunnen een aantal weken geleden aan een inboedel hielp.

Het is drie uur 's middags als Alaa en zijn vrienden druk aan het kokerellen zijn. Aan knoflook en uien geen tekort. 'Als voorgerecht maken we Linzensoep', vertelt Ziad. 'En daarna eten we Maldoum en Maloubi.' Dat zijn groenteschotels met aubergines, tomaten en meer.

Het toetje heet namoura. 'Daar zit griesmeel in en kokosnoot', legt Ziad uit. En Alaa's specialiteit als kok? 'Aardappels snijden', lacht de Syriër. Om 18.00 uur schuiven de dorpsgenoten aan.

