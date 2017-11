Jong FC Groningen ontdoet zich met moeite van Scheveningen

Het was nipt, maar FC Groningen onder 23 won zaterdagmiddag met 1-2 van laagvlieger Scheveningen. Beide Groninger treffers werden gemaakt door Ajdin Hrustic.

De FC eindigde met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor centrale verdediger Lars Kramer. De groen-witten stijgen door deze overwinning naar de derde plaats in de derde divisie met 22 punten uit dertien wedstrijden.

De gasten hadden het betere van het spel en kregen in de eerste helft drie grote kansen om het eerste doelpunt te maken.

Gemiste kansen, goal Hrustic

Spits Joël Donald, twee keer, en Ludovit Reis mochten alleen op de keeper van Scheveningen af, maar faalden opzichtig in de afwerking. Vijf minuten voor rust kwam de FC toch op voorsprong. Een lange bal van aanvoerder Tom van de Looi werd mooi aangenomen door Ajdin Hrustic. De Australiër kwam van rechts naar binnen en schoot de bal in de verre hoek: 0-1.

Opnieuw Hrustic

Scheveningen was dreigend met lange ballen uit standaardsituaties. De verdediging van de ploeg van coach Alfons Arts stond goed opgesteld en kwam vooralsnog niet in de problemen. Tien minuten na de pauze verdubbelde Hrustic de marge. Eerst schoot Michael Breij op de paal, de rebound was een prooi voor de gevaarlijke buitenspeler van de gasten.

Onnodige problemen

In de slotfase bracht Jong FC Groningen zich zichzelf nog onnodig in de problemen. In de 87e minuut was linksback Kolbeinn Finsson zijn man kwijt waardoor invaller Robert Steemers de aansluitingstreffer kon scoren.

Tweede gele kaart

De bezoekers raakten vervolgens enigszins in de war en in blessuretijd kreeg Kramer zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Vlak daarna floot de scheidsrechter tot opluchting van de Groningers definitief af.

Programma

FC Groningen onder 23 verdedigt op zaterdag 2 december de derde plaats tegen Jong FC Twente. Dan staat de wedstrijd tegen de nummer acht van de derde divisie op de rol. Dit duel begint om 12:30 uur op sportpark Corpus den Hoorn.

