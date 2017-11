Deel dit artikel:











Wie er écht een sintcadeautje verdient zie je in Expeditie Grunnen (Foto: Susanne Evers / Expeditie Grunnen)

Sinterklaas is niet voor iedereen een feest. Er zijn genoeg Groningse families die het niet zo breed hebben. Bij speelgoedwinkel Noordennen mocht Rob twee cadeaupakketten uitzoeken, en we hebben gezocht naar families die de cadeautjes goed konden gebruiken. Bij wie hebben we ze bezorgd? Dat zie je vandaag in Expeditie Grunnen.

Verder in Expeditie Grunnen - Hoe ziet de nieuwe huisartsenpraktijk in Sellingen eruit?

- Rob proeft pruimtabak...

- Pamela van De Paardenschuur is creatief met eierballen. Welke variaties maakt ze allemaal?

- De Syrische Alaa kookt voor twintig dorpsgenoten in Den Andel Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!