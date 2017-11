LIVE: FC Groningen op achterstand tegen Feyenoord door goal van Vilhena

Na de overwinning tegen Vitesse (4-2) hoopt FC Groningen vanavond in eigen stadion op eenzelfde resultaat tegen Feynoord.

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Kane, Memisevic, te Wierik, Van Nieff; Jenssen, Bacuna, Idrissi, Doan; Mahi, Van Weert.

Feyenoord:

Jones; Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

Scheidsrechter: Danny Makkelie

#grofey