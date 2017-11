Deel dit artikel:











Skelin verliest bij terugkeer in Nederland (Foto: JK Beeld)

Oud-Donar coach Ivica Skelin had vrijdagavond de pest in. Skelin, tegenwoordig bondscoach van Kroatië, verloor verrassend met 68-61 van Nederland in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK.

Bekenden Skelin kwam Jessy Voorn tegen aan de kant van Nederland die belangrijk was met onder andere twee driepunters. Voorn vond het leuk om zijn oude coach weer te zien. Ook voor Skelin was het mooi om weer een aantal oude bekenden tegen de komen. Niet veranderd De Kroaat is niet erg veranderd sinds zijn periode bij de Groningers. Hij coacht nog steeds intensief en fanatiek met de passie zoals hij bekend stond bij Donar. De overwinning van Nederland was zeer verrassend tegen de nummer acht van de wereld Kroatië. Teleurgesteld Skelin was na afloop van de wedstrijd zichtbaar teleurgesteld en kort van stof. 'Ik weet dat dit team beter kan,' aldus de coach van de Kroaten. 'Ik ben zeer ontgoocheld, maar we hebben het in aanvallend opzicht gewoon niet goed gedaan.'