Onmachtig FC Groningen moet hoofd buigen voor sterker Feyenoord

FC Groningen heeft de 4-2 overwinning tegen Vitesse geen vervolg kunnen geven. Zaterdagavond ging de ploeg van coach Ernest Faber in eigen stadion met 2-0 onderuit tegen Feyenoord. Vilhena en Jørgensen maakten na rust het verschil.

Buitenspel

De tweede treffer van de Deen Jørgensen, na dik een uur spelen, had niet geteld mogen worden. In de vooractie, een schot van El Ahmadi waarop Padt een reactie had, stond Berghuis duidelijk buitenspel. De uitblinker van Feyenoord ging zelfs met zijn voet naar de bal. Makkelie had af moeten fluiten, maar liet doorspelen.

Steekbal, goal

Uit de hieruit resulterende aanval gaf dezelfde Berghuis een prachtige steekbal op Jørgensen die de tweede Feyenoord-treffer achter Padt stifte. In de 49e minuut was het Vilhena die de Rotterdammers al op voorsprong had gezet.

Vilhena tikt rebound in

Doelman Padt wist nog redding te brengen op een uithaal van Berghuis, maar de rebound viel precies voor de voeten van de middenvelder van Feyenoord. Vilhena miste in de eerste helft nog een enorme kans, dit keer was hij wel trefzeker.

Onmachtig

FC Groningen stelde hier te weinig tegenover. De thuisploeg speelde onmachtig en wist in de eerste helft geen enkele noemenswaardige kans af te dwingen. De gasten hadden toen ook al het betere van het spel.

Kansen eerste helft

Jørgensen kreeg geen strafschop nadat hij was neergetrokken in het strafschopgebied door Memisevic, international Vilhena miste zoals al gememoreerd vanaf dichtbij en Larsson miste eveneens vanuit kansrijke positie.

Geen nieuw elan

De thuisploeg gooide na de twee tegengoals de schroom van zich af. Invallers Veldwijk, Warmerdam en Drost probeerden nieuwe elan te brengen. Veldwijk claimde nog een strafschop na een duel met Nelom, Makkelie wou er niet aan. In de blessuretijd schoot te Wierik nog keihard tegen de lat.

Stand

Al met al een verdiende overwinning voor Feyenoord dat FC Groningen nooit in de wedstrijd liet komen. Doelman Brad Jones hoefde nauwelijks in actie te komen. De FC blijft op de dertiende plaats staan in de eredivisie met twaalf punten uit dertien duels.

Lees ook:

- Van minuut tot minuut: FC Groningen niet opgewassen tegen Feyenoord

- Welk cijfer geeft jij aan de FC vs Feyenoord?