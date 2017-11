Deel dit artikel:











Hoeveel frikandellen kan je eten in een halfuur? (Foto: Rens van Stralen / RTV Noord)

Zestien. Zoveel frikandellen kon winnaar Tim Hofman zaterdagavond opeten in een halfuur bij een eetwedstrijd in Cafe-Restaurant Jachthaven in Termunterzijl.

Bij de wedstrijd waren ruim twintig deelnemers en ongeveer 50 man publiek. De uitdaging was om zoveel mogelijk frikandellen op te eten in een halfuur tijd, en die daarna nog twintig minuten binnen houden. Deelnemers moesten twee euro betalen om mee te doen.

Winnaar Tim Hofman (niet de BNNVARA-presentator) had zich op het internet voorbereid. Tijdens de wedstrijd was hij vooral rustig aan het eten en ging hij regelmatig even staan. Met het winnen van de wedstrijd kreeg hij de prijs van 100 euro. Bekijk hieronder de volledige Facebook Live reportage: