'Winning mood in de prullenbak, ontzettend matig en Faber tactisch overklast'

'Na de beste wedstrijd van het seizoen naar de slechtste in één week, geen moment de vrije man gevonden en wat bezielt Faber?'. De leden van het supporterspanel van FC Groningen waren verdeeld in hun oordeel over de 2-0 verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Het rapportcijfer voor de FC: een 4,5.

Het meest kritisch is Ronald Varwijk. 'Ongelooflijk, van Nieff, Jenssen, Kane, Idrissi, Mahi en van Weert speelden zo ontzettend matig dat het voor Doan & Bacuna onmogelijk werd te combineren. En ja, wat bezielt Faber? Tactisch totaal overklast door van Bronckhorst, dan zie je dat en breng je er pas in de 78e minuut verandering in door Warmerdam en Veldwijk veel te laat te brengen. Teamcijfer: 3.'

Kris Groenewold

kijkt naar beide ploegen. 'Kijkend naar het spel is het een matige overwinning voor Feyenoord,' analyseert Groenewold. 'Relativerend vanuit onszelf, we hebben geen moment de vrije man gehad. Onbegrijpelijk dat je deze wedstrijd niet begint met Warmerdam, maar vooral Antuna.'

'In zo'n wedstrijd heb je natuurlijk zoveel mogelijk creatieve voetballers nodig. Als je met 0-3 verliest is dat regulier dus wat let je?! Met deze opvatting laat je je moedwillig naar de slachtbank leiden waar Feyenoord godzijdank geen gebruik van heeft gemaakt. Cijfer: 4.'

'Jammer, jammer,' begint Jasper Kelder zijn betoog. 'De winning mood van vorige week kan weer de prullenmand in, het wordt weer een weekje wonden likken. Dat Feyenoord beter was zal weinig wenkbrauwen doen fronsen, maar van mij had er wel met wat meer bravoure gewisseld mogen worden.'

'van onze trukendoos vleugelspelers heb ik weinig gezien, moet je toch op een andere manier een vuist zien te maken. Ik geef de pot een 5.'

Tot slot zag Kevin van der Laan dat de wedstrijd langzaam dood bloedde. 'Het leek lange tijd op een gelijkspel af te stevenen en dan zou ook meer verdiend zijn. Toen de 1-0 in de lucht hing werd het 0-1 en vrij snel 0-2. Dan krijg je ook nog een beetje pech en met Veldwijk een falende spits en dit is het resultaat. Feyenoord geloofde het wel. Verder dan een zesje kom in niet hiermee.'

