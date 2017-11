Deel dit artikel:











Be Quick legt het af tegen HBS Thomas Careman aan de bal tussen twee ploeggenoten archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick 1887 is bezig met een slechte reeks. Hier kwam zaterdagavond ook geen verandering want in het duel tegen HBS waren de Hagenezen op een ijskoude Esserberg met 1-2 te sterk.

Laatste zege De laatste overwinning dateert alweer van 7 oktober toen Quick'20 verslagen werd. De nederlaag tegen HBS was alweer het zesde duel op rij waarin de Groningers niet tot winst wisten te komen. De ploeg van coach Kevin Waarlderbos blijft op de veertiende plaats staan in de derde divisie met twaalf punten uit dertien wedstrijden. Doelpuntloos Bij rust was het tegen laagvlieger HBS nog doelpuntloos. Rick Wiersma miste een goede kans voor Be Quick, de gasten schoten via Santy Huls op de lat. Goals Na de onderbreking kwamen de gasten op voorsprong. Na een uur spelen kopte Steve van Kesteren de 0-1 tegen de touwen. Door middel van een vrije trap kwamen de withemden op gelijke hoogte. Daan Driever krulde een vrije trap in het doel. Winnende treffer De winnende treffer voor HBS viel vijf minuten voor tijd toen Gino Mulder na een snelle counter wist te scoren. In de slotfase wist Be Quick nog twee uitgelezen kansen op de gelijkmaker niet te verzilveren. Eerste miste spits Driever een strafschop. Vlak daarna schoot Thomas Careman voor een leeg doel naast. Lees ook: - Be Quick houdt eindelijk de nul, maar komt zelf ook niet tot scoren

