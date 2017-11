Post verovert eerste podiumplaats van dit seizoen

Marathonschaatser Robert Post uit Groningen is zaterdagavond derde geworden in de zesde wedstrijd meetellend om de KPN Marathon Cup. Hierdoor steeg Post naar de tweede plaats in het algemeen klassement.

Kopgroep

Eindelijk een tastbare beloning voor Post nadat hij dit seizoen al driemaal vierde werd en veel werk opknapte voor zijn ploeg Bouw en Techniek. De Groninger maakte in Hoorn in de strijd om de Sjoerd Huisman Bokaal deel uit van een kopgroep van vijftien rijders die zich had losgemaakt uit het peloton. In een enerverende slotfase leek Mats Stoltenborg op weg naar zijn tweede achtereenvolgende zege.

Teruggepakt

Hij was uit de kopgroep ontsnapt, maar werd één ronde voor de finish alsnog teruggepakt door Ingmar Berga. Stoltenborg, een ploeggenoot van Post, ging de strijd aan met Berga voor de dagzege en kwam op de eindstreep net tekort waardoor de zege naar Berga ging.

Derde plaats

Post sprintte in het kielzog van de twee genoemde kemphanen knap naar de derde plaats. Klassementsleider Crispijn Ariëns werd vijfde in Hoorn en blijft leider in het algemeen klassement. Sjoerd den Hertog, eveneens uit Groningen, finishte als zesde en staat net naast het podium op de vierde plaats in de algemene rangschikking.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Iris van der Stelt, haar tweede zege op rij. De schaatsster uit Sassenheim is ook leider in het algemeen klassement. De Groningse vrouwen speelden geen rol van betekenis. Britt Tjalma is de beste rijdster uit onze provincie op de zeventiende plek in het algemeen klassement.

Lees ook:

- Post helpt ploeggenoot Stoltenborg aan zege op thuisbaan

- Den Hertog knokt zich naar derde plaats in Utrecht