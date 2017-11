Hel van het Noorden: 'Kou hoort erbij'

De veertigste editie van de Hel van het Noorden is zondagochtend van start gegaan. Roeiers trotseren op het Eemskanaal wind, regen en kou.

'Omstandigheden die verre van ideaal zijn. Dat hoort erbij. Vaak is het op het randje of het wel of niet door kan gaan. Het is vaak koud met veel neerslag', omschrijft voorzitter Sándor Kruse van organiserende roeivereniging Aegir de omstandigheden in de Hel van het Noorden.

T-shirt

Zelf deed Kruse eenmaal mee, in 2014. 'Maar dat was juist een hele zachte editie, eerder een hemel dan een hel. Ik zat in een t-shirtje in mijn boot', herinnert hij zich.

Dat is deze zondag wel anders. Een regenbui trekt zondagochtend over de roeiers en er staat een stevige bries. 'Zoals het hoort', concludeert Kruse tevreden.

