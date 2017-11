Deel dit artikel:











Hoofdstation Groningen korte tijd ontruimd (update) (Foto: Dennis Venema) (Foto: Ivo Pasveer)

Een deel van het Hoofdstation in Groningen is zondag aan het einde van de ochtend uit voorzorg korte tijd ontruimd. Er was een verdachte tas aangetroffen.

De politie heeft de eigenaar van de tas aangehouden op het station. Hij maakt een verwarde indruk en is niet goed aanspreekbaar. Daarom nam de politie geen enkel risico. 'Hij zou iets hebben geroepen in de trein', aldus de politie. Een deel van het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk bleek de tas niks gevaarlijks te bevatten. Wel doet de politie nog onderzoek naar de man, die geen vaste woon- en verblijfplaats heeft, en zijn tas.