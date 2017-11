Kat tegen z'n kop geschoten: 'Wie doet zoiets?'

'Je mag katten haten, maar zoiets doe je niet.' De kat van Melanie Kip en Christiaan Heeres uit Heiligerlee werd dinsdag door zijn kop geschoten.

'Hij was helemaal kaal en geschaafd en je zag een klein puntje, net alsof er een kogeltje doorging. Ik dacht 'dat gebeurt hier in de buurt niet', vertelt Christiaan Heeres.

Kogel

In eerste instantie dachten hij en zijn vriendin dat de kat had gevochten, maar na een extra bezoek aan de dierenarts bleek het om een kogel te gaan. 'Die is waarschijnlijk teruggeketst', aldus Kip.

Wie de dader is weten ze niet. 'Ik hoop zo dat de dader dit ziet en zich netjes meldt, maar dat zal wel niet gebeuren. En ik hoop dat 'ie het nooit weer doet, het maakt me echt kwaad.'

'Zoiets doe je niet'

Katten haten mag wat Kip en Heeres betreft. 'Maar zoiets doe je gewoon niet.' Voorlopig blijft Luna dus even binnen.

Luna is niet de eerste kat die dit is overkomen. In de buurt zijn de laatste tijd meerdere signalen opgevangen van gewonde katten.