Lycurgus blijft aan kop na spannende clash met concurrent Dynamo

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben ternauwernood goede zaken gedaan in de top van de eredivisie. De Groningers wonnen in eigen huis voor vierhonderd toeschouwers met 3-2 (25-17, 24-26, 25-22, 18-25, 15-11) van concurrent Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

De meest opvallende wijziging in de basis bij Lycurgus was dat Sam Gortzak als spelverdeler op het veld stond in plaats van Carlos Mora Sabaté. Verder begon coach Arjan Taaij met Auke van de Kamp, Trifon Lapkov, Stijn van Schie, Erik Mattson, Niels de Vries en Dennis Borst. De eerste set werd ruim gewonnen door de Groningers (25-17).

Loeiharde ace

In de tweede set kreeg Lycurgus het moeilijk en werden Sabaté en Wytze Kooistra in het veld gebracht voor Gortzak en Borst. Zij konden niet voorkomen dat de set nipt werd gewonnen door de bezoekers (24-26).

De derde set ging weer naar Lycurgus (25-22) en de vierde set was opnieuw voor Dynamo (18-25). De beslissende vijfde set eindigde met een loeiharde ace van Trifon Lapkov in 15-11.

Aan kop

Lycurgus blijft door de zege aan kop in de eredivisie. De Groningers wonnen tot nu toe alle duels in de competitie en hebben 23 punten uit 8 wedstrijden. Orion uit Doetinchem staat tweede met 22 punten. Dynamo bezet de derde plek met 18 punten.

