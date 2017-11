'Een kaartje voor een normale Sinterklaasshow kunnen we niet betalen'

Een stuk of vijftig pieten, cadeautjes, Sinterklaas en een afgeladen Stadsschouwburg. Dat zijn de ingrediënten die de Super Sinterklaasshow tot een succes moeten maken.

Gezinnen die het minder breed hebben

De show wordt georganiseerd voor kinderen uit gezinnen die het wat minder breed hebben. Voor twee euro konden ze een kaartje voor de theatervoorstelling kopen.

'Nu maken deze kinderen het ook een keer mee, nu hoeven ze het niet meer alleen van verhalen te horen.' Wieneke uit de stad is met haar kleinzoon Wesley van bijna twee op de show afgekomen. En ze hebben de beste plekken: helemaal vooraan.

Geld voor een andere show hebben ze niet. 'Ik heb al wat rondgekeken op internet en de kaartjes voor de meeste voorstellingen zijn al gauw dertig euro per stuk, en dat is wel heel veel geld', vertelt Wieneke.

Vijfjarig bestaan

Hoogezandster Patricia Nieland zit in de organisatie van de show. De Super Sinterklaasshow bestaat nu vijf jaar en wordt gespeeld op verschillende locaties door de provincie.

'De mensen die het niet zo breed hebben, zouden anders nooit naar de Stadsschouwburg kunnen gaan. Het is fijn dat op deze manier hen de mogelijkheid wordt geboden', vertelt Nieland.

Aandacht voor armoede

De gemeente Groningen heeft de show naar de Stadsschouwburg gehaald. Rondom de show wil de gemeente aandacht vragen voor armoede in de stad.

Wesley heeft in elk geval ontzettend veel zin in de show. En oma Wieneke stiekem ook. 'Als hij geniet, geniet oma ook.'

