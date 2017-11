Noordster-vlag zakt naar halfstok in Winschoten

Niet alleen de punten stonden op het spel bij de derby WVV - Noordster. Het ging er ook om of WVV de vlag van Noordster halfstok zou krijgen.

Sinds een aantal dagen wappert de rode vlag uit Oude Pekela bij het sportpark. De dader van de ludieke actie komt vanzelfsprekend uit Noordster-gelederen. Hij speelt met nummer 2.

Vlag naar beneden

Verdediger Gerhardus Abbas was de afgelopen week toch in de buurt. 'De vraag van WVV kwam of we de vlag van Noordster onder die van hun wilden hangen. Ik dacht daar komt niks van in. Dus ik heb de WVV-vlag naar beneden gehaald en die van ons omhoog gehesen.' zegt Abbas met een lach.

Het geeft de verhoudingen tussen beide clubs goed weer. 'Er was ook verder niemand dus ik zag mijn kans schoon' vult hij aan.

Teruggegeven

De meegenomen WVV vlag wordt voorafgaande aan de wedstrijd teruggegeven op de middenstip. WVV-voorzitter Annet de Rooy krijgt het doek van Sinterklaas. De Goedheiligman verricht later ook nog de aftrap van de Oost-Groningse clash in de eerste klasse.

'Kijk daar is ie weer, die waren we al kwijt' zegt De Rooy terwijl ze het cadeau uitpakt. 'Hij gaat vanmiddag weer in top.' is ze stellig.

Geen woord gelogen

Daar is geen woord van gelogen. WVV overrompelt Noordster en staat al binnen een half uur met 3-0 voor. In de tweede helft volgt nog een vierde treffer. 'Nu kunnen we lekker hun een half jaar uitlachen. De vlag van WVV kan weer omhoog.' vertelt een vrolijke WVV-aanvoerder Kevin Wiegman.

Abbas is minder vrolijk: 'Het zat er gewoon niet in vandaag.' Het was inderdaad niet 'top' wat Noordster liet zien. Dat de vlag halfstok ging na de nederlaag paste goed bij de prestatie van Noordster. Ook op de ranglijst zakte de ploeg uit Oude Pekela. WVV klom een plekje en staat nu derde.

