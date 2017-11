Groningen Airport Eelde verliest opnieuw bestemming

Groningen Airport Eelde verliest volgend jaar opnieuw een bestemming. Maatschappij Wizz Air stopt met vluchten naar Gdansk in Polen.

Wizz Air vliegt niet langer naar Gdansk om 'commerciele redenen'. Dat schrijft de maatschappij op Facebook in een reactie aan een verbaasde klant die zijn reis niet kan boeken.

'No flight'

Op de website van Wizz Air is het niet mogelijk om vluchten te boeken van Groningen naar Gdansk of terug. Tot 24 maart is het mogelijk om een retourtje te boeken, daarna geeft het de website aan 'no flight'.

Verlies Kos en Lanzarote

Vorige week werd bekend dat Eelde ook de bestemming Kos en Lanzarote vanaf volgend jaar verliest. Maatschappij TUI Fly stopt komend zomerseizoen met eigen vluchten op Eelde. In plaats daarvan koopt TUI stoelen in bij andere maatschappijen.

Wizz Air vloog tussen Groningen en Gdansk sinds oktober 2014. De vliegmaatschappij en Groningen Airport Eelde hebben maandagochtend nog niet gereageerd.

Lees ook:

- Groningen Airport Eelde verliest bestemmingen Kos en Lanzarote

- 'Uitbreiding vliegtijden Groningen Airport Eelde oplossing voor vliegmaatschappijen'