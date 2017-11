Lokale partijen springen in de bres voor Haren: fusie onder 'dwang en drang'

Acht lokale partijen nemen het op voor de gemeente Haren in de discussie over de gemeentelijke herindeling.

De provincie Groningen wil dat Haren samengaat met de gemeenten Groningen en Ten Boer.

Dwang en drang

De lokale partijen wijzen erop dat de samenvoeging vrijwillig moet gaan, maar dat de gemeente Haren niet wil. Volgens hen is de vereiste vrijwilligheid voor de fusie 'omgeslagen in dwang en drang': Inwoners van Haren hebben zich in een burgerraadpleging tegen de fusie gekeerd en de gemeenteraad van Haren staat daar achter.

Onjuistheden en aannames

Het fusieproces verloopt volgens de partijen 'op basis van onjuistheden en aannames'. Een 'groeiend wantrouwen onder de inwoners ten aanzien van vertrouwen en geloof in de politiek' is de partijen een doorn in het oog.

Partijen

Stadspartij Groningen, Gezond Verstand Haren, Student en Stad, Algemeen Belang Ten Boer, Leefbaar Tynaarlo, Groninger Belang, Partij van het Noorden, Sterk Lokaal Drenthe hebben de gezamenlijke zienswijze ondertekend.

Lees ook:



- Ambtenaren Haren voelen werkdruk en willen in gesprek met Groningen en Ten Boer

- Onderzoek: 'Haren moet vanaf 1 januari 2018 vizier ook op herindeling zetten'

- Tweede Kamer reist af naar Haren voor hoorzitting over herindeling

- Alles over de herindelingen in ons dossier