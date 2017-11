Deel dit artikel:











Vrachtwagen in de sloot; 3 kilometer file op A7 De vrachtwagen belandde in de sloot (Foto: Gerrie de Groot)

Een vrachtwagen is maandagochtend van de A7 geraakt en in de sloot beland. Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur tussen de afslag Heiligerlee en Scheemda in de richting Groningen.

De rechterrijstrook is afgesloten. Er staat zo'n 3 kilometer file. Die zorgt voor zo'n 20 minuten vertraging. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Even verderop, in de andere richting, staat een file van bijna negen kilometer tussen Boerakker en het Julianaplein.