Vrachtwagen in de sloot op A7; file opgelost (update) De vrachtwagen belandde in de sloot (Foto: Gerrie de Groot)

Een vrachtwagen is maandagochtend van de A7 geraakt en in de sloot beland. Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur tussen de afslag Heiligerlee en Scheemda in de richting Groningen.

De rechterrijstrook is afgesloten, waardoor er een file van zo'n 2 kilometer kwam te staan. Deze was rond 09.00 uur weer opgelost. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend; de chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. De laatste dagen vinden er meer ongelukken plaats op de A7. We houden ze bij in ons A7-dossier.