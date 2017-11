Deel dit artikel:











Meeroevers krijgt ondanks schimmel en kou geen nieuw gebouw (Foto: Google Streetview)

Het schoolgebouw is niet warm te krijgen, er zit schimmel en het lekt. Basisschool Meeroevers in de Groningse wijk Meerstad zit al vijf jaar in noodlokalen. Ondank beloften is er nog geen zicht op een permanent gebouw.

Om het nog erger te maken, komt er een nieuwe school in de wijk die wel een permanent gebouw krijgt. Van Slochteren naar Groningen Het probleem zit vooral in de grenscorrectie, legt directeur Harm Wolthuis van de Meeroevers uit. 'Toen wij hier kwamen, vielen we nog onder de gemeente Slochteren. Er stonden nog maar negentig woningen in de wijk. Als wij ons bestaansrecht bewezen hadden, zouden wij een permanent gebouw middenin de wijk krijgen. Sinds de grenscorrectie vallen wij onder de gemeente Groningen en die heeft een andere school een permanent gebouw in de wijk beloofd.' Bestaansrecht bewezen De Meeroevers heeft momenteel 220 leerlingen. 'Volgend jaar komen er zestig bij en er staan tachtig kinderen op de wachtlijst voor de opvang. Ik denk dat wij inmiddels ons bestaansrecht wel hebben bewezen', stelt Wolthuis. 'Over anderhalf jaar hebben wij meer dan driehonderd kinderen op school en in de opvang. Dan moeten we naar een goed gebouw, dat past bij de visie van de school.' Lees ook: - School Meeroevers krijgt er vijf lokalen bij

