PvdA komt met 36 kandidaten voor nieuwe DAL-gemeente

De PvdA in de nieuw te vormen DAL-gemeente (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) doet met 36 kandidaten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De drie fuserende gemeenten hebben wel ieder een eigen PvdA-lijsttrekker.

Janny Volmer-Kuiper trekt de kar in Delfzijl, Hilbrand Brantsma doet dat voor Appingedam en Loppersum schuift Be Schollema naar voren.

Ook zijn er drie aparte verkiezingsprogramma's opgesteld, die volgens de partij in grote lijnen overeenkomen. Belangrijke punten daarin zijn goede zorg, werkgelegenheid en armoedebestrijding.

De gemeenteraadsverkiezingen worden in maart 2018 gehouden. Of de drie gemeenten dan al zijn gefuseerd, is nog niet bekend.

