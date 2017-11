Rondje Groningen: Zo snel je langs een horror-ochtendspits

Precies 21.00 uur, elke doordeweekse dag. Dát is het Rondje Groningen-moment, waarop we de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op rij zetten. Vandaag: moet Groningen zich richten op de superbatterij?

1) Horror-ochtendspits

Het stond flink vast op de A7 vanochtend, door een ongeluk met een vrachtwagen in de berm. Maar ook verder is dit een drukke periode op de weg: door het herfstweer pakken meer mensen de auto - en bovendien is in november (nog) niemand op vakantie. Dan krijg je dit dus:

2) Vraagtekens bij het nut van Eelde

Na Kos en Lanzarote (Gran Canaria), verliest Groningen Airport Eelde nu ook de vlucht naar het Poolse Gdansk. De reacties op Twitter laten zich raden.

3) Waarom alleen voor academici?

Over vraagtekens gesproken. Marco Derksen, de oprichter van Marketingfacts, snapt niet waarom het Digital Business Centre in Groningen alleen op academisch niveau wordt gericht.

4) Oh ja, zó gaat de trein naar Bremen

Dat de ChristenUnie vaart wil maken met de 'Wunderline' tussen Groningen en Bremen na het kapotvaren van de Friesenbrücke, was al bekend. Deze kaart laat handig zien hoe de verbinding loopt.

5) Daar zit een luchtje aan...

Dit ronduit bijzondere evenement in Stad hebben we even gemist, vermoeden we. Of zou dit gewoon een hilarische tikfout in de kop van onze concullega's zijn?

6) Help! Groningen staat onder water

Vrouger, toen de lucht nog schoon was en de seks nog vies, overstroomden grote delen van onze provincie door het bezwijken van een dijk. Op deze dag in 1587 ging het daardoor onder meer mis in het Marnegebied en Humsterland. Op onze Deze Dag-pagina lezen we: 'Het water staat tot aan de Aapoort in de stad Groningen. Dergelijk grote overstromingen zouden regelmatig blijven voorkomen, tot in de 19e eeuw.'

7) Groningen, kijk naar de superbatterij!

Het is een levendige discussie in Groningen: moet Noord-Nederland zich economisch richten op waterstof, zoals bijvoorbeeld Holthausen in Hoogezand doet, of elektrisch rijden en accu's, zoals Top Dutch aanjaagt? PakeSeit zegt: kijk naar de superbatterij!

8) Gave foto

Graffiti en andere muurkunst in het oude, vervallen SuikerUnie-gebouw in Groningen; geschoten door Nicole van Kammen. De foto werd vandaag populair op het fotonetwerk 500px.

9) Wat is het lekkerste Groninger bier?

BAX Kon Minder Dubbel. Eggens. Martinus Tripel. Groninger American Pale Ale. Er komen steeds meer Groningse speciaalbieren. RTV Noord-collega's Marthijs en Bart zetten ze in hun vrije weekend op rij in een grote test. 23 minuten lang. Direct naar de winnaars? Ga dan naar minuut 20:45.

10) Duurt lang...

Ranomi Kromowidjojo is als specialist op de korte afstanden natuurlijk in de spreekwoordelijke poep en een scheet het water uit, haar vriend Ferry Weertman is juist een man van de lange adem. Tja, en dan duurt wachten soms lang...

11) Kraantje Pappie is verliefd...

...op de stad Groningen.

12) Woar ik geboren bin

De pagina van Er Gaat Niets Boven Groningen op Facebook plaatste vandaag een zwartwitfoto van Huize Tavernier in Stad. Het deed vanaf 1949 dienst als kraamkliniek. En er zijn nogal wat mensen die daar herinneringen aan hebben, blijkt uit de reacties. Meer dan duizend likes en honderden reacties leverde het op.

13) Het was me het sportweekendje wel...

Nog even nagenieten van een aantal opmerkelijke sportgebeurtenissen op en rond de Groninger sportvelden doe je vanaf nu elke maandag bij RTV Noord. Op tv in Noord Vandaag en online vind je het hier.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Lees hier de vorige edities terug.