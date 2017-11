Talkshow Stand van Stad stopt ermee: drie fragmenten

De stadse talkshow Stand van Stad hangt na bijna vijf jaar de microfoon aan de wilgen. Volgens de makers is het tijd voor wat nieuws en stopt de show op zijn hoogtepunt.

De show met 'plezier en inhoud, met alles wat de stad maakt', zoals de makers het omschrijven, viel in september nog in de prijzen als beste lokale tv-programma. In het programma worden onder andere vernieuwingen in de stad besproken.

Stand van Stad, met presentator Bram Douwes, begon in 2013 als initiatief van Platform GRAS en het Groninger Forum. Later sloten ook stadsomroep OOG TV en het Dagblad van het Noorden aan bij de redactie.

Drie kenmerkende fragmenten

Bekend met Stand van Stad of niet: dit zijn drie fragmenten die de show kenmerken:

De vraag: gaat de stad erop vooruit of achteruit?

De Gert-Jan Dröge-achtige 'glamourreportages' van 'Marjolein Rover'

Interviews: Bram Douwes doet Kraantje Pappie's 'Opgeturnt'

Op donderdag 21 december is de laatste show. Die laatste editie is tegelijkertijd ook een eindejaarsspecial, en het afscheidsfeest.

