'Het wisselbeleid is een groot probleem geworden, dat mag Faber zich aanrekenen'

FC Groningen verloor zaterdagavond met 0-2 van Feyenoord. Daarmee kon er geen goed vervolg worden gegeven aan de 4-2 zege op Vitesse van een week eerder. 'Je mag gerust stellen dat het voor de thuisploeg een waardeloze avond was.'

Dat vindt analist William Pomp. De sportverslaggever van het Dagblad van het Noorden spreekt van een kansloze nederlaag voor de Groningers. 'Qua instelling kun je de spelers van FC Groningen weinig verwijten. Maar ik heb wel dat beetje extra gemist dat nodig is in topwedstrijden. Kortom, een terechte 0-2.'

Hoopvol begin

Bij Elwin Baas gloorde hoop na een felle beginfase van de thuisploeg. 'Maar dat bleef beperkt tot de eerste tien minuten. FC Groningen speelde naar mijn mening op zeventig procent van haar kunnen en Feyenoord haalde negentig procent. Dan leg je het af', stelt hij.

De 0-2 is volgens Barend Beltman ook te wijten aan Ernest Faber. 'Als je naar het spelbeeld kijkt en ziet hoe Faber wisselt, dan heb ik daar mijn bedenkingen bij. Als je op een 0-2 achterstand staat, trek je je toch niet terug op eigen helft? Dan moet je scoren. Ja, dat kan eens averechts werken, maar so what?'

'Ik erger me bijvoorbeeld ook al weken aan Tom van Weert', vult Pomp aan. 'Een ontzettend aardige jongen, maar ik denk niet dat hij het niveau heeft dat Groningen nodig heeft. Als Veldwijk de hele week niet heeft getraind, zou ik hem nóg de voorkeur geven boven Van Weert.'

Slecht signaal

Baas is het met hem eens. 'Dat begon al na twee wedstrijden. Je haalt met Veldwijk een nieuwe aanvalsleider, maar zet hem tegen FC Utrecht op de bank omdat je verdedigender wilt spelen. Wat geef je dan voor signaal af? Het wisselbeleid is een enorm probleem geworden, dat mag Faber zich aanrekenen.'

Negen punten pakken

Volgens verdediger Mike te Wierik moet FC Groningen voor de winterstop minstens negen punten pakken tegen achtereenvolgens ADO Den Haag (uit), Roda JC (uit), PSV (thuis), Excelsior (uit) en Sparta (thuis). 'Theoretisch moet FC Groningen dat normaal gesproken lukken, maar ik heb er op dit moment een hard hoofd in', geeft Baas aan. 'Maar stel als je bij ADO wint, dan ga je ook weer met vertrouwen naar Roda.'

Sombere voorspelling

Hij is desalniettemin somber gestemd als FC Groningen het zaterdagavond om 18.30 uur in de residentiestad opneemt tegen ADO Den Haag. '2-0', denkt Baas. Pomp is iets optimistischer: 'Een spectaculaire 0-0', zegt hij lachend. 'Dan zet ik in op 2-2, al vrees ik voor een nederlaag', besluit Beltman.

