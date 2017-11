Nieuw Gronings kennisspel: Krek

Na 'Rondje Groningen' is er nu een nieuw kennisspel over onze provincie: Krek.

Bedenker Kees Frenay van beide spellen bood 'Krek' maandag aan commissaris der Koning René Paas aan.

Stad en Ommeland

Krek is een spel waarin je vragen over de provincie beantwoordt, in lijn met RTV Noord's eigen televisieprogramma Klouk.

'Rondje Groningen is alweer tien jaar geleden. In Krek zitten vierhonderd nieuwe vragen', vertelt Frenay. De vragen gaan allemaal over Stad en Ommeland. 'Het leuke is dat er een antwoordenboekje bij zit. Dus als je een antwoord niet weet, kun je dat opzoeken. Je mag ook gewoon mee blijven spelen', aldus Frenay.

Wie wint?

Paas is bereid om een eerste potje Krek te spelen met onze verslaggever Rob Mulder. 'Rondje Groningen staat ook bij ons in de kast', vertelt Paas. Al snel staat de commissaris met 3-1 in goede antwoorden voor.

'Krek' is overigens geen Gronings woord. Het is een 'gewoon' Nederlands woord en het betekent 'juist'.

