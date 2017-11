Stinkende studenten willen 'alles voor je doen'

Ze stinken, maar ze doen alles voor je. Mits je wat geld over hebt voor het goede doel, de Movember Foundation.

Het gaat om Thijs, Reinder en Berend, drie studenten van de Hotelschool in Scheveningen. Ze zijn naar onze provincie gestuurd om klusjes te doen voor de Movember Foundation, de organisatie die zich inzet voor de gezondheid van de man.

Haring om de nek

De drie zijn blauw-wit geschminkt en: ze dragen een haring om de nek. 'Die moeten we de hele week omhouden', vertellen ze lachend. 'We zijn gisteravond met de laatste trein aangekomen en we stinken nu al!' Ze dragen een haring, omdat die in het wapen van Scheveningen zit, de plaats waar hun Hotelschool staat.

Klusjes

'We hebben een opdrachtenlijst meegekregen en nu moeten we zo veel mogelijk geld inzamelen', vertellen de drie. 'Vanavond moeten we naar Spijk om te overnachten bij de dorpslegendes en morgen gaan we naar de enige Chinees in Appingedam.' Door klusjes te doen, moeten de studenten geld inzamelen. 'We hebben al 2500 euro', zeggen ze vol trots.

Koken

Wat de jongens allemaal kunnen? 'Koken natuurlijk! Maar ook je tuin opruimen. We doen alles, hoor. Als je maar geld geeft voor het goede doel.'

Met het trio in contact komen, is niet moeilijk: loop gewoon je neus achterna.