'Haal de Formule 1 naar Assen, dat kan prima' Max Verstappen (Foto: ANP)

De jongeren van de VVD (JOVD) in Groningen willen de Formule 1 naar het TT-circuit in Assen halen. De Groningse junior-liberalen roepen de provincie Drenthe en de gemeente Assen op om in actie te komen.

Volgens de Groningse JOVD moet het Noorden het paradepaardje van Nederland worden. 'Het Noorden aantrekkelijk maken en houden voor de toekomstige generatie; dat is waar de provincie Drenthe en gemeente Assen zich extra voor in moeten zetten', zegt de Groningse JOVD-voorzitter Simone Haarman. 'Het kan prima' Het kan prima in Assen, aldus de JOVD. De infrastructuur rondom het circuit kan grote aantallen bezoekers aan en zowel Assen als de rest van het Noorden zal er economisch flink van profiteren. In de lente zei ook sportmarketeer Chris Woerts al dat de Formule 1 naar Assen moet komen. Lees ook: - 'TT Circuit Assen moet zich sterk maken voor komst Formule 1'

