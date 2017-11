Dorkwerderbrug al vier dagen gestremd voor wegverkeer

De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd is nog altijd gestremd voor het wegverkeer. Oorzaak is een technische storing die vrijdag begon.

Monteurs zijn sinds die tijd bezig om de storing te verhelpen. Wat het probleem precies is, is onbekend. Het is ook onduidelijk hoe lang de storing nog duurt.

Omvaren of omrijden

De brug is vanwege de storing in de hoogste stand gezet. Zo kan het scheepvaartverkeer de brug wel passeren. Maar wegverkeer moet omrijden. 'Dat is een economische afweging, want de scheepvaart kan niet even omvaren', zegt Rijkswaterstaat.

Probleembrug

De Dorkwerderbrug is vaker defect geweest sinds hij in april 2016 op een nieuwe plek werd gezet. In juli van dit jaar wilden de slagbomen niet meer omhoog en werd de brug een week gesloten. Vorig jaar moest de brug worden gerepareerd nadat hij werd geramd door een binnenvaartschip.

Lees ook:

- Een week lang geen verkeer over Dorkwerderbrug

- Brug Dorkwerd is gerepareerd: verkeer kan er weer over