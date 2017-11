Even voorstellen: de Groningers in The voice of Holland

De blind auditions van The voice of Holland zitten er bijna op. Zes deelnemers uit Stad en Ommeland laten zich dit seizoen van hun beste kant zien in de talentenjacht. Drie van hen komen aanstaande vrijdag op tv in actie.

Afgelopen vrijdag was al te zien dat zowel Waylon als Ali B. hun stoel omdraaiden voor Pieter van der Zweep. De 28-jarige zanger uit Delfzijl, die De Waarheid van Marco Borsato zong, koos voor het team van Ali. 'Toen ik mij vrijdag op televisie zag, voelde ik weer precies dezelfde spanning als toen ik op het podium stond', zegt hij.

De succesvolle auditie leverde hem een stortvloed aan leuke reacties op. 'De rust is inmiddels weer een beetje teruggekeerd, de focus gaat nu richting de battles.' Wanneer en tegen wie dat is, is nog onbekend. 'Als mijn zangpartner en ik allebei maar een goede performance kunnen geven. Ik hoop op een Nederlandstalig nummer, dan kan ik écht iets toevoegen', vindt hij.

Kijkcijferkanon

Televisiekijkers zien vrijdag hoe Kira Dekker het ervan af brengt. 'Maar ik kijk nu al terug op geweldige dagen, waarop ik mocht repeteren met de band', vertelt de 23-jarige zangeres. Zonder te verklappen hoe haar optreden verliep, spreekt ze van een 'erg waardevolle ervaring'.

'Het is misschien cliché, maar de auditiedagen waren vooral gaaf vanwege de andere artiesten die ik ontmoet heb. Met sommigen klikte het enorm en ik heb er leuke vriendschappen aan overgehouden.'

Kira werd tijdens de auditie onder meer bijgestaan door haar opa, die haar in haar kinderjaren gitaar leerde spelen. 'Hij vond het geweldig om mee te gaan. Hij heeft het in zich om een kijkcijferkanon te worden', lacht ze.

Zenuwslopend

Ronald Klungel is net als Kira ook vrijdag in actie te zien. 'Ik zing al een aantal jaren, maar als je het podium beklimt en voor vier bekende coaches uit de muziekwereld mag optreden, is dat toch wel even zenuwslopend. Maar de tijd vloog voorbij, het was een kick om te doen!', blikt de 26-jarige Groninger terug.

Wanneer de laatste auditieronde van The voice of Holland vrijdagavond wordt uitgezonden, zit Ronald voor de televisie gekluisterd. 'Samen met veertig vrienden en familieleden die een rol hebben gespeeld rondom mijn auditie, gaan we mijn optreden met z'n allen terugkijken. Ja, ook dat is weer spannend.'

'Lovend commentaar'

Kevin Fullinck (22) kon eveneens op leuke reacties rekenen na zijn vertolking van I Wish van Stevie Wonder. 'Het commentaar van de coaches was lovend, daar stond ik best wel perplex van.' Op Ali B. na draaiden alle coaches hun stoel voor de in Den Haag woonachtige Groninger. 'Uiteindelijk besloot ik op gevoel voor Anouk te kiezen', legt hij uit.

'Ook mensen die ik al een hele tijd niet had gesproken waren vol lof over mijn optreden. Dat geeft me een ontzettende boost richting de battles', vervolgt Kevin. Hij gaat zich er niet anders door gedragen. 'Ik zal niet zo gauw naast mijn schoenen lopen. Ik wil gewoon lekker rocken op het podium!'

'Morele winnaar'

Rocken was ook weggelegd voor Robin Smit. De 23-jarige Stadjer liet de zaal én coaches meegenieten van Twilight Zone van Golden Earring. 'Ik had maar één doel voor ogen: sowieso één stoel laten omdraaien. Dat is gelukt, dus ongeacht de battles ben ik al een morele winnaar', klinkt het nuchter. Robin koos uiteindelijk voor coach Sanne Hans.

Hoewel hij in de Blind Auditions naar voren kwam als echte rockster, heeft Robin meer in zijn mars, zo laat hij weten. 'Je bepaalt met een coach welk liedje je zingt, maar iets van Ed Sheeran of BLØF had voor mij ook prima gekund. Als ik het publiek maar kan laten horen dat ik een fijne stem heb.'

Spannend

'Hectisch en ontzettend gezellig!', zo beschrijft Marloes Pieksma - beter bekend onder artiestennaam Oes - haar auditie. 'Het is zo leuk om mensen te leren kennen die net zo van muziek houden als jij. Ik kan trouwens ook wel wennen aan een make-up-team dat dag en nacht voor mij klaarstaat', lacht ze.

De auditie zelf vond Marloes erg spannend. Haar optreden is vrijdag op televisie te zien. 'Normaal zing je voor een publiek dat speciaal voor jou is gekomen. Maar voor die bekende coaches, verstopt achter vier enorme rode stoelen, is het toch wel anders. Hoe dan ook, ik had dit avontuur voor geen goud willen missen!'

