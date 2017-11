Waar kan je nog naartoe vanaf Groningen Airport Eelde?

Donkere dagen voor Groningen Airport Eelde. Afgelopen week is bekend geworden dat de luchthaven vanaf het voorjaar van 2018 drie bestemmingen verliest.

Er kan dan niet meer worden gevlogen naar Kos, Lanzarote en Gdansk. Ondanks dat Airport Eelde in 2015 een record van 180.000 vliegbewegingen schreef, zijn het niet de enige bestemmingen die de afgelopen jaren naar Eelde kwamen en weer vertrokken. Een overzicht van de bestemmingen die de laatste vijf jaar verdwenen van Airport Eelde - en de directe vluchten die er met ingang van 2018 nog wel zijn.

WELKE BESTEMMINGEN VERDWIJNEN EN VERDWENEN?

1. Aberdeen (2004 - 2013)

Op 7 februari 2013 is de laatste vlucht tussen Eelde en Aberdeen. De Britse vliegmaatschappij BMI Regional stopt met de vlucht omdat er te weinig passagiers zijn. De verbinding moest vooral zakelijke passagiers bedienen.

2. Barcelona (2016 - 2017)

Twee keer per week met een lijndienst van Eelde naar Barcelona - en terug. Het klinkt als een voorname bestemming, maar maatschappij Vueling trekt na anderhalf jaar de stekker uit de vlucht, die in Barcelona landt op El Prat.

3. Bodrum (2015 - 2016)

Met een waterboog wordt de eerste Corendon-vlucht naar het Turkse Bodrum in april 2015 gevierd. In juni 2016 halveert de aanbieder het aantal vluchten naar één, in augustus is het helemaal afgelopen.

4. Corfu (2006 - 2015)

Corfu is een van de vroegere vakantiebestemmingen vanaf Eelde. Al vanaf van 2006 kan er rechtstreeks naar het eiland van Griekenland worden gevlogen. Dat stopt abrupt in juli 2015, als reismaatschappij Helas Travel failliet gaat.

5. Gdansk (2014 - 2018)

Drie jaar lang houdt de tweedaagse verbinding tussen Eelde en het Poolse Gdansk (ook wel bekend als Danzig) stand. Het vliegveld mikt op Poolse arbeiders en studenten die heen en weer willen vliegen. Vanaf maart 2018 houdt Wizz Air het voor gezien, om 'commerciële redenen'.

6. Innsbruck (2012 - 2015)

De wintersportvluchten vanaf Eelde naar Innsbrück en Salzburg lopen van 2012 tot april 2015. Dan besluit Transavia om vanaf Eindhoven te vliegen, waar ook andere vluchten van de maatschappij vertrekken en waar meer markt is.

7. Kos (2016 - 2017)

Kos is een oudgediende vlucht op Airport Eelde. Al in 2002 kan het vliegtuig naar het Griekse eiland worden genomen. In 2017 neemt Corendon de taak op zich, maar doet dat slechts een jaar. De maatschappij richt zich meer op Maastricht, waar ook Belgische reizigers worden getrokken.

8. Lanzarote (2014 - 2017)

Op 1 november 2014 is de eerste vlucht van Airport Eelde naar Lanzarote, een van de Canarische eilanden. Het is een vlucht bedoeld voor zonnige wintervakanties. Vanaf april 2018 gooit Transavia de deur dicht.

9. Marseille (2012 - 2013)

Marseille is net als Milaan-Bergamo een van de bestemmingen die budgetmaatschappij Ryanair introduceert op de luchthaven van Eelde. Dat gebeurt in 2012. Lang duurt dat avontuur alleen niet. In 2013 schrapt de maatschappij veel van de vluchten wegens tegenvallende belangstelling. In 2014 houdt Ryanair op met vluchten vanaf Eelde.

10. Milaan-Bergamo (2012 - 2013)

Voor Milaan-Bergamo gaat hetzelfde verhaal op als het Franse Marseille.

11. Salzburg (2012 - 2015)

De wintersportbestemming Salzburg treft hetzelfde lot als Innsbrück.

12. Tenerife (2006 - 2016)

De eerste keer dat we schrijven over de vlucht van Eelde naar Tenerife, is bij de invoering van nieuwe handbagageregels op de luchthaven in januari 2006. In april 2016 is het uit met de pret: Transavia schrapt de vluchten uit de zomerdienstregeling.

WELKE BESTEMMINGEN ZIJN ER NOG WEL?

1. Algarve (vanaf 2006)

Algarve is een klassieker voor de noordelijke luchthaven. Al vanaf de zomer van 2006 wordt er gevlogen op het Zuid-Portugese regio, met de luchthaven nabij Faro.

2. Antalya (vanaf 2013)

Het aantal vluchten naar Antalya neemt vanaf dezomer van 2018 toe van één, naar twee per week. Corendon neemt de vlucht naar de Turkse badplaats op haar rekening. Je kon al langer vanaf Eelde naar Antalya vliegen, maar vanaf de verlengde landingsbaan in april 2013, kan er ook rechtstreeks worden gevlogen.

3. Gran Canaria

In januari 2004 vertrekt de selectie van FC Groningen naar Gran Canaria en daarna volgen nog veel Groningers en andere Nederlanders. Het is een van de klassieke bestemmingen van het vliegveld. In het winterseizoen van 2017-2017 gaan er zelfs meer vluchten. Reisoperator Neckermann: 'In het Noorden hebben wij veel trouwe klanten.'

4. Kopenhagen (vanaf 2016)

Groningen Airport Eelde schreeuwt het van de daken: het binnenhalen van Kopenhagen in 2016 is een groot wapenfeit voor de luchthaven. De Deense hoofdstad dienst namelijk als 'hub' naar de rest van de wereld, zoals vluchten naar New York en Singapore. Nordica uit Estland vliegt tussen Eelde en Kopenhagen.

5. Kreta

Zowel Corendon als Transavia bieden vluchten aan vanaf Eelde naar vliegveld Heraklion op Kreta, en met succes lijkt het. Transavia haalt de tussenstop op het vliegveld van Rotterdam uit de route en vliegt nu direct. Aanbieder Corendon vliegt in 2018 bovendien niet één keer, maar twee keer per week naar het Griekse eiland.

6. Londen (vanaf 2013)

Londen mag een van de paradepaardjes van Airport Eelde heten. Sinds 2013 vliegt Flybe tweemaal daags van en naar Southend, bij de Britse hoofdstad. Vanaf april 2018 komt daar nog een schep bovenop. Dan kan er drie keer per dag worden gevlogen en wordt het ook mogelijk om over te stappen op vluchten naar Dublin, Manchester en Glasgow.

7. Mallorca (vanaf 2006)

Net als Algarve, lijkt ook Mallorca een zekerheid voor Airport Eelde. De vlucht van Transavia vindt plaats vanaf de zomer van 2006.

Groningen Airport Eelde heeft zelf een andere benadering over het aantal vliegbestemmingen, reageert ze op Twitter:

