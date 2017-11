Lopend Vuur: De Formule 1 moet naar het Noorden worden gehaald

Met de race in Abu Dhabi werd gisteren het seizoen van de Formule 1 afgesloten.Sinds de komst van Max Verstappen heeft de sport in ons land flink aan populariteit gewonnen.

De JOVD, de jongeren van de VVD in Groningen, willen de Formule 1 nu naar het TT-circuit van Assen halen. Ze roepen de provincie Drenthe en de gemeente Assen op om in actie te komen.

Eerder al zei sportmarketeer Chris Woerts al dat het racecircus naar Assen moet komen. Maar wat is jouw mening hierover? Onze Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Wat is jouw mening in deze discussie? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze facebookpaginaof Twitter (#opnoord).

Shoppen we steeds vaker online?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet een duidelijke trend, maar het geldt niet voor iedereen. Met onze vrijdagse Lopend Vuur 'Ik shop ook steeds vaker online', is 49 procent het eens - en dus een hele kleine meerderheid niet. In totaal stemden 2.124 mensen.