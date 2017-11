Groningse band werkt aan nieuw album: 'Maar mijn Gronings is heel slecht'

In een oude paardenstal uit 1620 in een achterafsteegje in het Noord-Hollandse Hoorn staan twee leden van de Groningse band Swinder gebogen naar een computerscherm te kijken.

'Dat is wel een raar geluidje zo', zegt één van hen. Onder leiding van Tim Knol werken de mannen aan hun tweede album.

'Ze maken fokking goeie muziek en de nieuwe liedjes zijn kick-ass', vertelt de 28-jarige Knol over de samenwerking met de Groningers. 'De plaat wordt meesterlijk met goede, catchy nummers.' De afgelopen dagen zijn ze bezig geweest met de toetsenpartijen. Er wordt gedetailleerd gewerkt. Een repeterend 'raar' geluidje verandert tijdens de uiteindelijke mix in een sfeervol geluid.

Tot het perfect is

'De opnames gaan boven verwachting goed', zegt Swinder-zanger Bas Schröder. 'Het is heel fijn om Tim erbij te hebben. Officieel is hij producer, maar we doen alles samen. Tim leidt alles in goede banen en kan daarbij heel streng zijn. Als een liedje niet goed is opgenomen, wil hij net zolang doorgaan tot het perfect is.'

Hitalbum

Het nieuwe album van Swinder verschijnt volgend jaar en is de opvolger van het titelloze eerste exemplaar dat twee jaar geleden verscheen. Die plaat leverde de band hits op met onder meer 'Noar Stad' (tingelingeling), 'Vief veur Elf' en 'Twijde Hans'.

Tim Knol heeft vertrouwen in het tweede album van Swinder. 'Het wordt de beste plaat van 2018', zegt hij. 'Op die van mij na, natuurlijk', voegt hij er lachend aan toe. 'Het wordt een melodieuze popplaat met af en toe een knipoog naar americana en dat op z'n Gronings.'

'Slecht Gronings'

De West-Friese singer-songwriter zingt zelf ook een partij mee in het Gronings. 'Maar mijn Gronings is heel slecht', zegt hij erover. 'Ik weet nog niet wat de tekst is, maar krijg heel goede begeleiding van Bas. Hij legt me uit hoe ik het moet uitspreken.'



