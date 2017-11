Minder bestemmingen? Zes miljoen voor Eelde lijkt toch zeker

Ondanks het verlies van drie bestemmingen lijkt politiek Groningen toch in te stemmen met een investering van 6 miljoen euro in Groningen Airport Eelde.

Collegepartijen D66, PvdA en VVD blijven achter de investering staan. Student en Stad koerst ook op een 'ja' af. Daarmee is er een politieke meerderheid om 6 miljoen euro over te maken naar Eelde. Die investering wordt gedaan in het toekomstplan van het vliegveld.

'Geen dagkoersen'

Zowel de VVD als D66 willen hun stem niet laten afhangen van 'dagkoersen.' Het vliegveld verloor binnen een week drie bestemmingen, maar ondanks dat zien beide voldoende perspectief. 'Als je praat over een investering voor de komende tien jaar dan moet je, je niet laten leiden door iets wat op één dag gebeurt', laat Jetze Luhoff (D66) namens zijn partij weten.

'Via Kopenhagen kom je ook in Gdansk'

'Er is een goed lange termijn perspectief', laat de Jasper Honkoop (VVD) weten. 'Er is sprake van groei in Londen en Kopenhagen. Daar moet je ook naar kijken. Je zou dus via Kopenhangen alsnog in Gdansk kunnen komen.'

Jan Pieter Loopstra (PvdA) vindt het verlies jammer, maar blijft hoop houden voor een goede toekomst. 'Ik denk niet dat het grote consequenties heeft voor het grotere plan voor de komende tien jaar.' Want in dat 'grotere plan' wordt gevraagd om te investeren. Alle aandeelhouders hebben al ingestemd, behalve de stad.

Verlies van drie bestemmingen

Binnen een week kan Eelde drie directe bestemmingen van het lijstje schrappen. Kos, Lanzarote en Gdansk. Het vliegveld reageert op dit moment niet niet op het verlies van de jongste uitvaller.

Aanvankelijk zou de stad Groningen 12 miljoen euro investeren aan de luchthaven. Daar ziet ze echter vanaf.

