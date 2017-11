Deel dit artikel:











Rechter wil verkrachtingszaak niet achter gesloten deuren behandelen (Foto: Archief/RTV Noord)

Een verkrachtingszaak die op 25 augustus vorig jaar plaatsvond in een horecagelegenheid in Groningen, wordt niet 'achter gesloten deuren' behandeld, maar openbaar. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen maandag.

De rechtbank wees het verzoek van raadsman Niek Heidanus af om de zaak van zijn drie cliënten (22, 24 en 26) achter gesloten deuren te behandelen. De mannen, die alle drie uit Groningen komen, worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting van een vrouw. Deze vrouw zou die bewuste nacht zo dronken zijn geweest dat ze in bewusteloze, of laveloze toestand zou hebben verkeerd. Ze deed aangifte van verkrachting. Het gebeurde in een horecagelegenheid in Stad, waar een van de drie verdachte mannen zelf werkzaam is geweest. Maatschappelijke carrière De raadsman maakt zich zorgen over het zogeheten 'Naming & Shaming' als de zaak van zijn cliënten openbaar zal worden behandeld. 'De mannen staan aan het begin van de ladder van hun maatschappelijke carrière.' Ook heeft hij de overtuiging dat de vrouw niet laveloos was ten tijde van de verkrachting. 'Ze vroeg zelf om een condoom, en deed de broekriem los.' Camerabeelden tonen Hij verzocht de rechtbank opnieuw getuigen te horen in deze zaak, en nog eens goed naar de binnenbeelden te kijken van de horecagelegenheid, op de tijdstippen waarop de vrouw te zien is en rechtop loopt. Volgens Heidanus zou de vrouw zich de gehele nacht zeer uitdagend hebben gedragen. Daar zijn ook camerabeelden van. De raadsman wil dat deze beelden op zitting worden getoond. 'Daarop is duidelijk te zien dat de vrouw niet laveloos is, zoals Justitie stelt', zei Heidanus. Hij overhandigde daarbij aan de rechters een tijdslijn met alle gedragingen van de vrouw en de gebeurtenis van die nacht. 'Mijn cliënten wordt een zeer zwaar misdrijf verweten. Zij hebben recht op bescherming van hun jonge levens.' Maar hierin ging de rechter niet mee. 'Rechtspraak is openbaar', zei de rechter. Zij zag geen gegronde reden om de zaak besloten te behandelen. Wanneer achter gesloten deuren? Zittingen achter gesloten deuren worden gehouden als dat van belang is voor de openbare orde, in het belang van de staatsveiligheid en om belangen van minderjarigen te beschermen, of als de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een van de partijen dat verreist. Negatieve publiciteit Ook is de raadsman van de mannen bang dat de naam van het café nu in de negatieve publiciteit komt. 'Dat zal volgens de eigenaar daarvan uitwerking hebben op de financiën', zei Heidanus. De zaak wordt begin volgend jaar inhoudelijk behandeld.