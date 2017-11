Deel dit artikel:











Thijmen Kupers bereidt zich in Zuid-Afrika voor op recordpoging (Foto: Srdjan Suki/ANP)

Atleet Thijmen Kupers verblijft sinds afgelopen weekend in Zuid-Afrika, voor een hoogtestage van zeven weken. 'Het is een cadeautje dat je naar zo'n mooi land mag. Daar is wel wat te zien.'

Maar Kupers komt er niet alleen voor zijn plezier: hij traint voor het Nederlands record op de 1000 meter indoor. Het record op die afstand dateert uit 1988 en is in handen van Rob Druppers. 'Ik strandde al eens op anderhalve seconde, nu wil ik er wel eens onder duiken', zegt Kupers. Incourante afstand De 1000 meter is een zogenaamde incourante afstand. Dat betekent dat hij niet op het programma staat bij grote kampioenschappen, zoals de wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen. 'Flinke stap gezet' 'Het indoorseizoen duurt maar acht, negen weken. Dan moet je ook vrij snel in vorm zijn. De afgelopen jaren heb ik een flinke stap gezet. Ik heb al de meeste NK-titels op rij, de snelste NK-finale, zowel indoor als outdoor. Dan ga je aan dit soort dingen denken', zegt Kupers over zijn recordpoging. Vriendin mee Maar eerst is er dus de zeven weken durende hoogtestage in Zuid-Afrika. Hij verblijft in Potchefstroom, in het noordwestelijk deel van het land. Zijn vriendin Suzanne Voorrips, net als Kupers specialist op de 800 meter, is ook mee. 'In de ochtend lekker trainen en daarna wat leuks doen, dat geeft ook rust', vertelt Kupers. 'Constant de focus hebben kan niet, het is belangrijk ook ontspanning te zoeken.' Kupers in Zuid-Afrika Lees ook: - Thijmen Kupers: 'Finale was bijna een zekerheidje'

- Kupers hoopt 'beste wedstrijd' te lopen op WK atletiek