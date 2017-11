'Noord-Groningen als vestigingsplaats zit niet tussen de oren, bedrijven zoeken er niet'

Met een landelijke campagne om ondernemers naar Groningen te lokken, zet de Economic Board Groningen een stap over de provinciegrens. De EBG wil niet alleen de bedrijven in de aardbevingsregio helpen, maar ook nieuwe investeerders naar het gebied halen.

De opdracht van de Economic Board Groningen is de Noord-Groninger economie een duw in de rug te geven. Met alleen het steunen van de bedrijven in de regio zelf, is de kans dat de EBG in die opzet slaagt minder groot, zegt bestuurder Marco Smit. 'We moeten ook bedrijven hierheen halen. Want daar komen ook weer innovaties vandaan.'

Met paginagrote verhalen in Het Financieele Dagblad roffelt de EBG op de trom. De artikelen zijn advertorials, krantenverhalen die eruit zien als een stuk geschreven door de redactie, maar waarvan de inhoud door de EBG is bepaald.

Ook had EBG half november de landelijke zakenzender BNR Nieuwsradio een dag lang over de vloer en werden live-uitzendingen vanuit het centrum voor aardbevingsbestendig bouwen BuildInG verzorgd. Smit: 'Dat doen we niet in de eerste plaats voor het Groeifonds, maar vooral om te laten zien wat voor gave dingen hier gebeuren.'

De publiciteit leverde volgens EBG-bestuurder Smit snel effect op met inmiddels zo'n dertig reacties van ondernemingen die wel wat meer wilden weten over de mogelijkheden in Noord-Groningen. Leads, in investeerderstaal. 'Daar zit een enkele gelukszoeker tussen, die vissen we er snel tussenuit. Belangrijker is dat er meerdere bedrijven bij zijn in de hi-tech hoek en de productie van groene energie. Een aantal ervan komt voort uit de Technische Universiteit Delft.'

Dat zijn precies de ondernemingen die de EBG zoekt en Noord-Groningen nodig heeft, aldus Smit. 'Ze hebben een product dat werkt op laboratoriumschaal en zijn na de eerste voorzichtige groei nu toe aan upscalen. Daar hebben ze ruimte en vergunningen voor nodig. Lang niet overal in het land zijn die beschikbaar.'

'Dat soort bedrijven maakt het vaak niet zoveel uit waar ze groeien, als de voorwaarden maar in orde zijn. Maar het komt niet eens in ze op om hier te zoeken. Het zit nou eenmaal niet tussen de oren. Wij willen laten zien dat het hier ook kan.'

De EBG biedt de bedrijven financiële steun, met leningen of anders door aandeelhouder te worden in het bedrijf. Meestal gebeurt dat samen met een bank of andere financier die ook geld steekt in het bedrijf.

De EBG gaat niet de boer op omdat ze het geld in de pot voor het Groeifonds (veertig miljoen euro) niet kwijt kan in de regio, benadrukt Smit. 'We zijn nu anderhalf jaar actief met het fonds en hebben inmiddels tweehonderd financieringsaanvragen gekregen. Dat is gierend veel. De belangstelling is overweldigend.'

Om de aanvragen te kunnen verwerken heeft de EBG een derde investeringsmanager aangenomen. 'Er komen op korte termijn nog een paar heel mooie financieringen aan', verzekert Smit.

Zit de EBG met de acquisitieactiviteiten niet in het vaarwater van bijvoorbeeld de NOM? Smit: 'Het maakt niet uit. Het gaat er niet om wie het doet, het resultaat telt. We werken voortdurend samen, vertellen elkaar ook waar we mee bezig zijn en we delen onze kennis.' Veel financieringen worden ook door de EBG en bijvoorbeeld de NOM gedaan.

Smit ziet de landelijke campagne van de EBG in hetzelfde licht als de Top-Dutch-promo, bedoeld om het Noorden in beeld te brengen als vestigingsplek voor een Tesla-batterijenfabriek. 'We worden brutaler en zelfverzekerder. Een jaar of vijf geleden hadden dergelijke campagnes niet gekund. Nu durven we ook in de Randstad te zeggen: 'Kijk eens wat we hier presteren'.'

