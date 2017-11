Justitie eist 21 maanden cel tegen eigenaar growshop

Tegen een 23-jarige Groninger is maandag een gevangenisstraf van 21 maanden geëist wegens hennepteelt, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit.

Drie medeverdachten zijn eerder al veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 33 maanden.

Loods in Winsum

De man had een growshop aan de Wasaweg in Stad, maar was daarnaast geregeld te vinden in een loods op een bedrijventerrein in Winsum. Daar troffen agenten na tips van een Winsumer ruim duizend hennepplanten aan en dertien kilo natte hennep. Dat levert droog 3,5 kilo hennep op.

Camera's

Een bezorgde Winsumer meldde de politie dat in een loods in het dorp rare dingen gebeurden. De politie besloot daarop camera's te plaatsen. Beelden legden de handel en wandel in de loods vast. Opvallend genoeg kwamen dezelfde bezoekers regelmatig in de growshop van de Groninger.

Woning Peizerweg

Ook werden wapens en ruim 57.000 euro aan contanten aangetroffen in een woning aan de Peizerweg in Stad, waar de verdachte vaak werd gezien. In de loods in Winsum stond een peperdure motor geparkeerd. 'Die is van een kennisje en stond daar voor verkoop', opperde de man op de zitting.

Lang op de plank

Raadsman Eckert van de Stadjer acht de rol van zijn cliënt zeer klein. De zaak heeft lang op de plank gelegen bij het Openbaar Ministerie. Waarom is niet duidelijk. De uitspraak is over twee weken.

Ruim negenhonderdduizend euro zouden de mannen gezamenlijk met de teelt in Winsum hebben buitgemaakt. De procedure om dat geld te innen, start later.