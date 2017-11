Vleermuizenhotel in de Eemshaven trekt bijzondere gasten

Het vleermuizenhotel in de Eemshaven dat drie jaar geleden werd gebouwd, heeft na twee jaar leegstand de eerste gasten ontvangen.

In de speciale geconstrueerde nauwe spleten in de toren hangen sinds kort gewone dwergvleermuizen. 'Maar niet alleen de gewone dwergvleermuis heeft het hotel ontdekt, ook de ruige dwergvleermuis is er gezien', zegt Rudmer Zwerver. Hij is van het bureau dat het vleermuizenhotel namens Groningen Seaports in de gaten houdt.

Het bakstenen hotel werd gebouwd in opdracht van Google. Die bouwde een groot datacenter in de Eemshaven, waarvoor twee leegstaande boerderijen moesten worden gesloopt. Daarin huisde een groepje dwergvleermuizen; de toren moest dienen als vervangende locatie.

Dat lijkt dus te lukken. Dat de ruige dwergvleermuis er ook is neergestreken, is een bonus. 'Dat hadden we niet gedacht, maar wel gehoopt', zegt Zwerver.

De ruige dwergvleermuis is iets groter en grover gebouwd dan de gewone variant. Het bijzondere aan de ruige dwergvleermuis is dat hij trekt, net als sommige vogels. 'De route die ze volgen blijkt hier vlak voor de deur te liggen', zegt Zwerver.

De ruige dwergvleermuis

Hij verwacht dat het de komende jaren nog drukker zal worden. 'Ik denk dat de vleermuizen als het ware aan elkaar doorvertellen dat hier een goede rustlocatie voor ze is. Hoe ze het doen weet ik niet, maar ze kunnen het aan elkaar duidelijk maken.'

Het vleermuizenhotel in de Eemshaven kostte grofweg 35.000 euro. Wat Zwerver betreft komen er meer van deze torens langs de kust, voor de vleermuizen die naar het zuiden trekken.

