FIOD heeft leidingbouwer A. Hak in het vizier

Leidingbouwer A. Hak met vestigingen in Veendam en Farmsum is in opspraak geraakt na een inval van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

De FIOD verdenkt het concern van witwaspraktijken bij een pijpleidingenproject in India. Dat meldt het bouwvakblad Cobouw. De inval is gedaan bij het hoofdkantoor in het Gelderse Tricht. Daarbij is een deel van de administratie in beslag genomen.

Jaarrekening

In 2015 stond A. Hak aan de rand van een faillissement na een aantal fikse tegenvallers. De jaarrekening van het bedrijf over 2016 is volgens Cobouw ook nog steeds niet gepubliceerd.

Volgens A. Hak heeft dat niks met de inval van de FIOD te maken.