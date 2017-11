Deel dit artikel:











Noord Vandaag: 'Leerlingen zaten met de jas aan in de klas' (Foto: RTV Noord)

Het is er koud, er zit schimmel en het lekt. Basisschool Meeroevers in Meerstad zit al jaren in noodlokalen. Zicht op een permanent gebouw is er niet. 'Leerlingen zaten met de jas aan in de klas', vertelt bezorgde ouder Remy van Waardenburg in Noord Vandaag.

De gemeente Groningen gaat onderzoek doen naar de problemen. Over enkele jaren komt er een tweede basisschool in de wijk, die het neusje van de zalm wordt op het gebied van digitaal onderwijs. Van Waardenburg hoopt dat Meeroevers tegen die tijd beter behuisd is. 'Schoolkeuze moet niet gebaseerd zijn op de buitenkant van het gebouw', zegt hij. 2:43 Verder in Noord Vandaag: - Ronald Niemeijer hoorde het verhaal van een aantal studenten die met een haring om de nek klusjes uitvoeren in Stad. 'Hoe ziet dat eruit en hoe ruikt dat?' 7:50 - Een vijfsterrenhotel voor vleermuizen, in de Eemshaven. Er daar blijken ook bijzondere soorten op af te komen... 10:50 - De opvallendste sportmomenten van het weekend in onze provincie, in een compact overzicht. Vanaf vandaag zie je het elke maandag in Noord Vandaag. 13.50 - Swinder is bezig met de opnames van een nieuwe plaat, geproduceerd door Tim Knol. Van muziek heeft hij verstand, maar vraag hem niet naar de teksten van Swinder. Want het Gronings beheerst hij niet. 'Wel lekker, want dan hoef je ook niet in discussie', zegt zanger Bas Schröder, die in de uitzending een stukje speelt. 15:35 Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.