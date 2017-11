Dagelijkse stroom pikante berichten, foto's en cadeautjes: celstraf

Een 27-jarige Groninger die twee vrouwen belaagde, is maandag veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, waarvan vier en een halve maand voorwaardelijk.

Tegen de man was twee weken geleden door het Openbaar Ministerie zestien maanden cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Naast de celstraf moet de man ook 180 uur werken en meewerken aan psychologische onderzoeken. Ook moet hij zich laten behandelen aan zijn alcoholverslaving.

Verliefd

De man was naar eigen zeggen verliefd geworden op een van de vrouwen, omdat ze dezelfde naam droeg en uit hetzelfde geboortedorp kwam als hij. Hij zou een van de twee een filmpje hebben gestuurd, waarop hij te zien was met een wapen. Dat vond de rechter niet bewezen; hij sprak hem op dat punt vrij.

In eerste instantie stuurde de man vrijwel dagelijks zijn pikante berichten, foto's en cadeautjes naar de vrouw waar hij verliefd op was. Toen hij op haar geen vat kreeg, was haar zus aan de beurt.

Vastgezet

De belaging duurde van medio 2011 tot 23 augustus dit jaar. Op die dag werd hij opgepakt en vastgezet. Wel mocht hij zijn proces in vrijheid afwachten. Van de celstraf blijven 44 dagen over. Die blijven voor de man als waarschuwing op de plank liggen.

De man heeft ook een contact-, en locatieverbod opgelegd gekregen, gedurende een proeftijd van drie jaar.

