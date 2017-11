Oldambt bang voor te weinig ruimte bij experiment met wietteelt

De gemeente Oldambt is net als een tiental andere gemeenten bang het te weinig ruimte krijgt om te experimenteren met gereguleerde wietteelt. Het kabinet wil namelijk werken met uniforme proeven, zo staat het in het regeerakoord.

Oldambt heeft zich aangemeld voor de proef. Burgemeester Pieter Smit is niet blij met de keuzes uit Den Haag, om in alle deelnemende gemeentes dezelfde soort proef te houden.

'Kijk naar regionale behoeften'

'Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld in Brabant andere ideeën over zijn dan in het Noorden. Kijk waar regionaal behoefte aan is en sluit daar bij aan. Dan kan je ook zaken met elkaar vergelijken.'

Kennis bundelen

'Er is bij ons in de regio redelijk veel ervaring en kennis. Die wil ik heel graag bundelen en kijken of er nog meer kennis is binnen te halen vanuit onze regio. De lokale behoeften moet je meenemen in het experiment.'

Smit gaat er samen met zijn collega's van de andere gemeenten die willen experimenteren met de wietteelt bij het kabinet op aandringen dat er uitgebreidere proeven komen.

