Stremming Dorkwerderbrug voorbij (update) De stremming van de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal is opgelost (Foto: Tristan Braakman / RTV Noord)

De stremming van de brug bij Dorkwerd over het Van Starkenborghkanaal is voorbij. Al het verkeer kan weer over de brug.

Even voor half vier maandagmiddag was de storing verholpen. De brug was de afgelopen vier dagen gestremd voor al het verkeer in verband met een storing. Haperende sensoren Volgens een woordvoerder van de provincie zijn verkeerd afgestelde sensoren in het brugdek de oorzaak. Daardoor kwam het brugdek bij het neerlaten niet goed terecht op de leggers. Inmiddels is dat probleem verholpen. Extra controle De komende dagen wordt voor de zekerheid de computergestuurde brug nog eens helemaal nagekeken. De verwachting is dat dit geen problemen oplevert voor de scheepvaart en het wegverkeer. Lees ook: - Dorkwerderbrug al vier dagen gestremd voor wegverkeer

